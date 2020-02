Ricardo Peláez tras goleada a Chivas: «No tenemos equipo todavía»

El director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, fue contundente tras la goleada de Tigres a los tapatíos por la quinta jornada del Clausura de la Liga MX. En su opinión, el Rebaño Sagrado no tiene un equipo todavía y todos deben tener «las maletas hechas».

En su criterio, el equipo todavía no ha terminado de acoplarse. “No hay mucho qué decir, la afición quiere resultados. El aficionado está triste, está molesto, indignado y hay que dar la cara, decirle que estamos trabajando. Tenemos muy buen grupo humano. No tenemos equipo todavía, no lo hemos conseguido en cuanto a funcionamiento, pero tenemos buen plantel”, explicó.

“En el fútbol todos estamos con las maletas hechas: directivos, cuerpo técnico y jugadores también, porque todos somos responsables. Los jugadores defienden a su técnico (Luis Fernando Tena) y defienden el proyecto de los directivos dejando todo en la cancha. Veo compromiso en la cancha y eso me tiene optimista”, añadió a los medios de comunicación.

Las ‘Chivalácticas‘ suman seis puntos y se encuentran en el undécimo lugar de la tabla, producto de una victoria, tres empates y una derrota.