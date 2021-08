Ricardo Pepi le dice ‘no’ al Tri para jugar con Estados Unidos

El delantero Ricardo Pepi tenía la posibilidad de jugar con la selección mexicana, motivo por el que fue tendencia recientemente, sin embargo, eligió representar al país donde nació; Estados Unidos.

El futbolista de 19 años nacido en El Paso, Texas, y con ascendencia mexicana, fue convocado para las Eliminatorias por el combinado de las barras y las estrellas, por lo que es casi un hecho que no juegue con el Tri, caso sobre el que habló en un comunicado en sus redes sociales.

«Jugar el All-Star fue una experiencia increíble por conocer y jugar con, y contra, muchos de mis ídolos de la infancia. Vivir en El Paso y tener familia en Ciudad Juárez significó cruzar la frontera todas las semanas para visitar amigos y familia. He crecido inmerso en mi herencia mexicana, amo a mi gente, mi cultura y la comida, estoy orgulloso de ser méxico-americano. Al mismo tiempo, nací y crecí en USA. Este país nos dio a mi familia y a mi una casa e infinitas posibilidades de alcanzar mis sueños. Me ha apoyado, me ha levantado, y me ha enseñado que trabajar duro tiene recompensas. Estoy orgulloso de ser llamado por el USMNT para las Eliminatorias. Daré todo de mí para ustedes»