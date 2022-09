Richard Sánchez recibió amenazas en la etapa de Santiago Solari por esta razón

El paraguayo Richard Sánchez, centrocampista del América, reveló este jueves que durante la etapa del entrenador Santiago Solari, entre 2021 y 2022, recibió amenazas en redes sociales que lo culpaban del mal momento que vivieron las Águilas aquel entonces.

En declaraciones a la prensa, el mediocampista paraguayo negó tener diferencias con el estratega argentino.

«Me venían mandando mensajes, recibía amenazas cuando estaba Solari, decían que yo había tenido problemas con él, pero nunca tuve inconveniente con él. Él nunca me separó del equipo, yo venía con una lesión que me impedía jugar, nadie sabía eso, no me sentía bien físicamente».