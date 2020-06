Robert Siboldi sueña con estar en el banquillo de Tigres

El técnico de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, en una entrevista para ‘RG La Deportiva’ volvió a hablar sobre tomar las riendas de los Tigres de la UANL, equipo en el que vivió grandes momentos como jugador.

«Es complicado decir algo a futuro sin saber lo que puede pasar, hoy estoy feliz en Cruz Azul, siempre pensé en ser entrenador de Tigres en algún momento, pero no se ha dado, hoy tienen a un gran entrenador como Tuca Ferretti que ha hecho un gran trabajo», confesó el uruguayo.

«El día que me toqué, si me toca dirigir a Tigres, trataré de hacerlo de la mejor forma, pero no podemos saber cuándo, soy de retos y por eso decidí quedarme en aquel momento y sigo siendo de la misma forma», cerró sobre el tema.