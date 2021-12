Roberto Alvarado: Si no era a Europa o Chivas no iba a otro equipo

El mediocampista Roberto Alvarado se sinceró y dejó claro que lo único que le interesaba era irse a Europa o jugar en Chivas, cerrándole las puertas a cualquier otro equipo de la Liga MX.

En declaraciones a TUDN, el exfutbolista de Cruz Azul también reconoció que Alexis Vega la ayudó en su fichaje por Guadalajara.

«Vega siempre me decía ‘ya vente para acá, el equipo está muy bien’. Obviamente que en el equipo sean puros mexicanos me llamaba la atención y el poder compartir con los compañeros de selección. En algún momento lo comenté, ‘si no es Europa o si no es Chivas en México, no me gustaría ir a otro equipo».