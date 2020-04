Rodolfo Cota, arquero del León, habló sobre la posibilidad que existe de darle el título de campeón al Cruz Azul debido al parón por la pandemia de Covid-19.

El guardameta señaló que no está de acuerdo con ganar un trofeo por esta situación, por lo que señaló que, de cancelarse definitivamente el torneo, no proclamar un campeón.

«En lo personal no creo que lo hagan, y si lo hacen, pues si me darían un título así no sé, sentiría… No sé si sea la mejor decisión el terminar así la Liga y dar un título así», dijo Cota para ESPN.

«Si la van a terminar, pues que la terminen, pero sin darle el título a nadie, no quiero demeritar a nadie, pero si la Liga debe continuar, que para mí sería lo mejor, obviamente cuando todo esto pase, cuando las autoridades lo permitan, yo creo que seguiría el torneo y tratar de sacarlo adelante y que pueda haber un campeón de la forma más correcta, que es jugar y no de esa manera, que se termine y van 10 fechas, y que te den un título de campeonato, pues en lo personal no me sabría a nada», añadió el arquero mexicano.

RTras el parón del Clausura 2020, en la Jornada 10, Cruz Azul era líder general con 22 unidades, seguido de La Fiera, que cuenta con 21 puntos.