Para Rodolfo Pizarro, las formas en las que se tratan a los jugadores hace la diferencia, es por ello que criticó el trato que le da la Liga MX a los jugadores y lo comparó con el que se vive en la MLS.

En declaraciones a Marca, el centrocampista del Inter de Miami dijo que es de total importancia que a los jugadores se les dé el valor que cada uno se merece, más allá de los intereses económicos.

