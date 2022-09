Rogelio Funes Mori le respondió a quienes no lo ven en Qatar con el Tri

El hecho de que Rogelio Funes Mori vaya o no al Mundial de Qatar ha levantado mucha polémica, situación que hizo que el propio delantero respondiera a estos diversos comentarios.

En declaraciones a la prensa, el mellizo dejó un claro mensaje a quienes no lo ven en la venidera Copa del Mundo.

«El que sabe de futbol sabe lo que he demostrado»: Funes Mori sobre las críticas en su contra https://t.co/JoEkyLyHIj

«Es un objetivo, ahora lo más importante para mí es recuperarme y estar al cien, estoy trabando para poder recuperarme y estar de nueva cuenta en la cancha. No le doy mucha importancia a las críticas, estoy para que me vean físicamente en la recuperación y ahí la vamos llevando. Estoy muy contento de que me hayan llamado».