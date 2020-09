Rogelio Funes Mori reveló el club donde quiere retirarse

Rogelio Funes Mori ha sido uno de los delanteros más destacados en los últimos años del fútbol mexicano y pieza fundamental de los Rayados de Monterrey, por lo que algunos aficionados piden su continuidad indeterminada y la posibilidad de retirarse allí.

Sin embargo, en una entrevista para el portal de River Plate, el delantero argentino confesó que le gustaría retirarse en el conjunto Millonario.

«Cuando estuvimos en River no disfrutamos mucho estar juntos. Sería un sueño muy lindo poder retirarnos los dos en River. El equipo me hizo crecer como futbolista. No sería nada sin River. Siempre voy a ser un agradecido con el club».