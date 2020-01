Roger Martínez confirmó tener seductora oferta en Europa

En una entrevista al Diario AM, el colombiano Roger Martínez confirmó tener una oferta del Genoa italiano por lo que se abrió la posibilidad de que abandone al América para el nuevo semestre, aunque dejó claro que los azulcremas «no le dan respuesta».

La oferta inicial del cuadro de la Serie A sería un préstamo con opción a compra por seis meses en los que pagarían 350 mil dólares, y en caso de traspasarlo posteriormente, harían una oferta alrededor de los 18 millones de dólares.

«Pienso que a cualquier futbolista si le preguntan si desea ir a Europa, todos te van a decir que sí. Es un sueño. Yo en América estoy agradecido y contento, es mentira eso que dicen que no quiero estar en el club. Solamente que a cualquiera cuando lo vienen a buscar y, más de una liga importante como la italiana, quiere dar el salto. Eso me tiene un poco ilusionado, pero el club no me da una respuesta», afirmó el extremo al medio.

De igual manera añadió que esa falta de comunicación le «da bronca», porque «un día me dicen que me hablan pero luego no lo hacen. Yo soy un profesional, estoy concentrado en el club, siempre estuve a disposición», finalizó.