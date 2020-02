Roger Martínez vive un momento complicado en el América al ser ‘apartado’ del equipo tras sus continuas entrevistas, en las que señaló que tenía ofertas para salir del club.

A propósito de la situación, el delantero colombiano ha colgado un mensaje en su cuenta de Instagram.

“Sé fuerte, no importa por lo que estés atravesando. Nada es permanente, todo es temporal. Cada cosa pasará y en algún momento de tu vida mejorará. No te deprimas, llora si tienes que llorar, saca lo que llevas dentro, pero jamás decaigas. En esta vida Dios no te pondrá una prueba que tú no seas capaz de superar”, escribió.

El ariete cafetero no ha jugado en el Clausura 2020. Su último partido fue en el duelo de vuelta de la final del Apertura 2019 frente a Monterrey.

Miguel Herrera dejó claro que no tiene nada en contra del jugador y que sólo espera la directriz del alto mando americanista para darle minutos.