Roger Martínez pide disculpas

Roger Martínez ha estado en el ojo del huracán desde hace semanas. A pesar de las lesiones dentro del plantel azulcrema y la necesidad de hombres de ataque, Roger está borrado desde hace un mes del plantel considerado por el estratega del Club América.

En una entrevista para Fox Sports, el punta colombiano habló por primera vez de su situación dentro de Coapa. El cafetalero declaró que tal vez la directiva del América y los aficionados malinterpretaron algunas declaraciones.

«Es una situación complicada por la que estoy pasando, pero soy una persona que siempre me he mantenido alejado de la prensa. Tengo tres años más de contrato y vengo entrenando normal, no me han dado la oportunidad de jugar», respondió.

Sobre las ofertas del extranjero por él: «Sí declaré que si llegaba una oferta de Europa, la consideraran pero eso no es un crimen… Nunca dije que me quiero ir», argumentó.

|LEER TAMBIÉN: GALERÍA, LA GUAPA HERMANA DE ROGER MARTÍNEZ|

«El Inter de Miami es un gran proyecto, me gustaría jugar en la MLS, mandaron la oferta pero aún no hay nada de contrato… nunca se llegó a un acuerdo».

«Si la afición o el club malinterpretaron las cosas, les pido disculpas» declaró el ariete cafetalero.

Argumentó no estar lesionado y siente que es una injusticia lo que está viviendo en el club y desconoce que va a pasar con su situación futura. A pesar de ello se siente tranquilo porque siente que él no ha hecho nada mal.

«Tengo muy buena relación con el cuerpo técnico y compañeros es muy buena. Miguel Herrera es un gran entrenador, le he aprendido muchas cosas y aprecio a todo el cuerpo técnico», señaló.

Recordemos que a Roger desde la temporada se le veía molesto, incomodo en la cancha. La verdad es que se filtró desde hace meses que Roger ya quería irse. Incluso en un par de goles que anotó en ese torneo el atacante no festejó, se mostró displicente en muchos partidos, aquí un ejemplo:



No fue el mismo delantero con las águilas después de la pasada Copa América, sentía él y seguramente su representante, que lloverían ofertas de Europa. Esto no sucedió y ahora el punta colombiano luce arrepentido.

¿Lo debe perdonar la dirigencia del América?