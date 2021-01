Rompió el silencio: lo que dijo Roger Martínez tras volver a marcar

El atacante colombiano del Club América, Roger Martínez, rompió el silencio tras volver a anotar un tanto con la camiseta de Las Águilas y esta vez lo hizo en el triunfo de su equipo ante los Bravos de Juárez.

Martínez, quien marcó su primera diana del año y del Clausura 2021, ofreció declaraciones a TUDN tras finalizar el compromiso.

“Lo único que puedo responder es que quiero ser feliz, quiero jugar. Es lo que me gusta, es lo que sé hacer. En la cancha siempre trato de dar lo mejor. Una felicidad muy grande después de lo que he pasado”, aseguró el exjugador del exjugador del Villarreal de LaLiga Santander.

El cartagenero anotó la segunda diana del compromiso, al 74’, para darle la victoria final a los suyos y posicionarlos en la cuarta casilla de la clasificación con seis puntos en tres presentaciones.

“A veces no te dan las oportunidades que necesitas, pero creo que he respondido cuando me ha tocado”, finalizó.