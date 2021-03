Rubén Omar Romano: «Fue un error dirigir a Atlas

En una entrevista concedida al portal AS, Rubén Omar Romano, ex técnico de Atlas, señaló que fue contactado por Cruz Azul para retomar su carrera.

Aunque tuvo ofertas de Ecuador, Argentina y Paraguay, no hubo ninguna que pudo convencerlo por sus ganas de seguir en México, sin embargo, confesó que estuvo muy cerca de firmar con La Máquina a principios de 2021.

«He tenido charlas con Cruz Azul antes de lo de Reynoso y había unas grandes posibilidades de poder ser el técnico, pero tomaron la decisión de Reynoso. No es mala, al contrario, siento que es un técnico capaz, que si bien no tuvo equipos importantes, él fue un jugador importante en Cruz Azul y en el momento más indicado, tiene todas las credenciales para dirigir al equipo», señaló Romano.

En la entrevista, el técnico aseguró que su paso por Atlas es considerado un error.

«Me equivoqué hace dos años con Atlas por la ansiedad de dirigir, acepté condiciones de los dirigentes que no era las adecuadas, sin mis auxiliares, firmar por el resto del campeonato. Una vez que lo salvé, pusieron al técnico que querían. Me echaron cuatro fechas antes, pero ya había salvado al equipo y en eso no me quiero equivocar», concluyó.