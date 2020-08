Rubens Sambueza se postula para ser el técnico del América

El actual jugador de los Diablos Rojos del Toluca de la Liga MX, Rubens Sambueza, manifestó en una entrevista que le encantaría regresar al América, pero esta vez como entrenador del club.

“Si pudiera elegir una vez que me haya preparado bien, me gustaría dirigirme al Toluca y al América. Son los dos equipos donde más tiempo he jugado, y uno conoce más a la afición, la filosofía de la institución, y lo que buscan”, dijo el futbolista en la entrevista para AS México.

El mediocampista actualmente cuenta con 36 años y una experiencia envidiable en el fútbol mexicano, donde ha pasado por diversos equipos y ha podido demostrar su calidad.

Para este Torneo Guard1anes 2020, el argentino estuvo muy cerca de regresar -como jugador- al conjunto azulcrema; sin embargo, varios medios han especulado que Miguel ‘Piojo’ Herrera fue quien le cerró las puertas por su edad.