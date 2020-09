Salvador Cabañas sueña con volver a la Liga MX

Salvador Cabañas nunca olvida su paso por el América y por la Liga MX en general, es por ello que espera que en algún momento pueda volver al futbol mexicano en cualquiera de sus facetas.

En entrevista para AS, el exjugador recalcó que estaría dispuesto a regresar a serle útil al futbol de México, por lo que recordó que desde hace varios años inició su faceta de auxiliar de técnicos en clubes de Paraguay.

Del mismo modo, Chava rememoró con mucha alegría su paso por las Águilas del América y mencionó que para él es un orgullo haber vestido la camiseta azulcrema

Salvador Cabañas se sentó a charlar con AS México y recordó con mucho cariño su etapa en el América 🦅⚽️🎙️ Acá pueden leer la entrevista completa 👇https://t.co/naXQHGM8tp pic.twitter.com/HxxhvHHunq — AS México (@ASMexico) September 4, 2020

«El América significa muchísimo, significa mucho para mí. Es un equipo que quiero mucho, que siempre voy a recordar porque jugar ahí es difícil, y yo tuve la oportunidad de hacerlo, y pude hacer felices a los americanistas».

Cabañas comentó que extraña estar dentro del campo, motivo por el que le cuesta ver algunos partidos. «Sí, extraño mucho. Mirarlo ya es difícil porque uno quiere estar ahí jugando. Me encantaría volver a jugar en la Liga MX, pero ya no puedo, y siento que ya he hecho mucho a nivel futbolístico».