Sambueza sueña con la Selección Mexicana

El experimentado jugador de origen argentino, Rubens Sambueza, afirma no perder las esperanzas de ser convocado a la Selección Mexicana. El surgido en River llegó a Atlético San Luis y apunta alto.

El hoy futbolista de San Luis, afirma que trabajará con el objetivo puesto en el Tri. El argentino quiere ponerse la playera azteca y contar para su compatriota Gerardo Martino.

«Hasta el día que me toque colgar los botines voy a seguir soñando. Esforzándome por conseguir lo que uno quiere, y me voy a esforzar para estar en la Selección Mexicana. Creo que puedo tener una chance», compartió Rubens a la cadena ESPN.

Sambueza, de 37 años, explicó que más importante que la edad, es la motivación y el hambre por conseguir el objetivo de jugar con México.

«Todos dicen del tema de la edad. Creo que solo es un número, y si uno tiene ambición y hambre, uno lo puede seguir haciendo si me dan la oportunidad. A veces me río porque en broma le comentaba a los chicos de los equipos que me ha tocado estar: ‘Si ustedes no me meten presión, voy a jugar hasta que me canse y me quiera retirar. Si no me meten presión este viejo va a seguir jugando. Tienen que esforzarse más para quitarme el puesto», sentenció con gran convicción Sambueza.