Sancionan a Juan Reynoso por criticar el arbitraje mexicano

El entrenador peruano del Club Puebla, Juan Reynoso, fue sancionado por la Federación Mexicana de Fútbol, por criticar arduamente el arbitraje de Jorge Antonio Pérez, en el compromiso de la jornada 9 del Torneo Guard1anes 2020.

En el duelo entre América y Puebla, el peruano dio duras críticas al silbato de Pérez. Ese compromiso finalizó con una derrota para los suyos (2-3) y se definió con un gol de Federico Viñas al minuto 65.

Por su parte, este martes la FMF emitió un comunicado formal sobre la sanción al entrenador.

“Se sanciona al Sr. Juan Máximo Reynoso Guzmán, Director Técnico del Club Puebla, LIGA MX, con una multa económica por infringir el artículo 1 del Apéndice l «De las declaraciones públicas» del Reglamento de Sanciones de la FMF”, dice el escrito de la Federación.

Tras el partido ante Las Águilas, el peruano había dicho en conferencia de prensa: “Siempre pasan estos penales que en nuestra área, si son penales, no van ni siquiera al VAR. En la última pelota de ‘Chava’ de esos penales nos han cobrado en contra dos, tres entre este torneo y el pasado. Hoy lo que anticipamos, más allá de correcciones era que cualquier contacto iba a venir un penal para que los meta al juego y uno no es adivino, uno ya tiene tanto tiempo en esto y esa parte hace que no compitamos en igualdad y eso frustra”.