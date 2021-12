Santiago Giménez confesó que ganar ‘la novena’ confundió a Cruz Azul

Para Santiago Giménez, delantero de Cruz Azul, el mal desempeño del conjunto cementero en el Apertura 2021 de Liga Mx, se debió principalmente a que el ansiado título liguero en el primer semestre del año, «confundió» un poco al equipo.

Tras no lograr ingresar a la liguilla en el reciente Torneo Apertura 2021 de Liga Mx, Cruz Azul termina viviendo un año de contrastes. Con una gran alegría y desahogo luego de levantar el título de Liga Mx dos décadas después. Pero el reciente torneo no fue bueno en la entidad cementera, y a eso se refirió Santiago Giménez.

«La verdad es que pensamos que con la Novena nos quitaríamos la presión, y nos confundimos un poco. Porque sinceramente Cruz Azul es un club tan grande, que siempre va a tener presión. Debemos pelear en lo más alto» afirmó el Chaquito a la cadena Fox Sports.

«No hay que meter excusas del poco tiempo que tuvimos de pretemporada. Ahora que tenemos todo, tenemos que salir con todo el año que viene en busca de lo que queremos. Debemos saber dónde estamos y regresar a lo que hicimos el torneo en que fuimos campeones. Este club debe pelear por todo», continuó expresando Giménez.

El de raíces argentinas calificó el año de Cruz Azul como «extraordinario«, más allá de reconocer que pudo ser todavía mejor si se lograba algún otro título a nivel Concacaf, o refrendar el dominio a nivel mexicano.