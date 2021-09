El entrenador Santiago Solari aseguró que, a pesar de que su equipo, el América, se fue sin goles ante Guadalajara, merecieron ganar debido a las oportunidades que crearon durante el juego.

«Intentamos con paciencia por todos los medios, en pelota parada, por las bandas, con mucha gente en el ataque y no llegó el gol, pero no fue por no intentarlo».