Santiago Solari pidió un refuerzo más para las Águilas del América

Santiago Naveda se convirtió en un dolor de cabeza para el América y Santiago Solari, debido a que su baja descontroló la estabilidad de la plantilla.

El estratega argentino solo cuenta con Pedro Aquino, y por esta razón pidió un refuerzo más para cerrar la plantilla. «Suceden cosas inesperadas como la lesión de Santiago Naveda y esperamos se recupere. El único jugador en esa posición es Pedro Aquino, es un riesgo tener un solo jugador específico en esa posición», señaló Solari.

La situación de fichajes del América es bastante particular, debido a que no pueden contratar a ningún jugador que no sea mexicano al tener el cupo de extranjeros completo.