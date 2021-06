Santiago Solari reveló qué hará cuando culmine su contrato con el América

Santiago Solari confesó lo que hará luego de que culmine su periplo en el América, asegurando que no piensa mantenerse en México, sino que buscará llegar nuevamente a Europa.

El declaraciones al diario La Gazzetta Dello Sport, el estratega argentino mencionó que tiene planes específicos de llegar a la Serie A, sin mencionar un equipo como tal.

«Aún me quedan dos años de contrato, luego me gustaría volver a Europa. El (Real) Madrid es mi casa y pasé tres años maravillosos en el Inter, un club que me despierta recuerdos apasionantes. El crecimiento debe continuar en Europa. Personalmente sueño con Italia, donde aprendí a apreciar la peculiaridad del fútbol y me gustaría vivirlo desde la banca, sería un proceso de crecimiento que considero fundamental».