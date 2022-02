Santiago Solari ya encontró responsables al mal momento del América

Santiago Solari, entrenador del América, habló sobre el mal momento por el que pasa su equipo y dejó claro que la responsabilidad recae en todos.

«Cuando no se dan los resultados o no alcanzamos los objetivos, o no logramos competir, la responsabilidad es de todos, igual que cuando se gana o se baten récords. Es un deporte de conjunto y todos juntos lo tenemos sacar; no hay división, trabajamos juntos todos los días».