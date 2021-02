Santigo Muñoz en medio de una disputa entre Santos y Newcastle

Con buenas actuaciones en Santos Laguna, el delantero Santiago Muñoz puso en vilo a todos los aficionados por un supuesto interés del Newcastle de Inglaterra.

Tras un tweet de la cuenta en inglés de Santos con las alineaciones del partido, anunciaban la titularidad por primera vez en la Liga MX de Santiago Muñoz.

18-year-old 🇲🇽🇺🇸 striker Santiago Muñoz is in the starting XI tonight to face Monterrey! 💪

It’s Santi’s first start in Liga MX. 👏#ModoGuerrero 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/L5hYcrTkDh

— Club Santos EN (@ClubSantosEn) February 15, 2021