Santos Laguna: Almada desmiente negociaciones con la selección ecuatoriana

Santos Laguna no tiene el mejor inicio de temporada, acumula una victoria, un empate y dos derrotas en el Apertura 2020, por lo que salieron rumores sobre la posible salida del entrenador Guillermo Almada.

Luego del partido que perdieron antes las Águilas del América (3-1) el entrenador fue cuestionado sobre un presunto acuerdo con la selección de Ecuador, situación que negó rotundamente en rueda de prensa.

«No es verdad, es un trascendido de prensa, yo no he tenido comunicación con nadie de la federación ecuatoriana, no sé de dónde salieron esos trascendidos, pero no es verdad, no he tenido comunicación con ellos».