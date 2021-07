Se enciende la polémica porque la FMF le niega el ascenso al Irapuato

Las redes sociales estallaron este lunes, luego que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) decidió negarle el ascenso al Irapuato por incumplir algunos requisitos para competir en la Liga de Expansión.

«Pues ayer habían dicho que sí, hoy que siempre no. Irapuato no jugará en la Expansión. Es incomprensible como de unos años a la fecha, en la Liga parece que no pueden hacer nada bien. Una verdadera lástima», escribió el periodista Martín del Palacio Langer.

«No se puede defender lo que le hacen al Irapuato», tuiteó Javier Alarcón.

Mientras que el periodista deportivo, Julio Saucedo fue más allá, tras asegurar que «se han burlado de la afición del Irapuato una vez más. ¿Estructura financiera, control económico, estructura legal? Pregúntenle bien al Correcaminos si anda todo bien por Tamaulipas…».

Pues ayer habían dicho que sí, hoy que siempre no. Irapuato no jugará en la Expansión. Es incomprensible como de unos años a la fecha, en la Liga parece que no pueden hacer nada bien. Una verdadera lástima. — Martín del Palacio Langer (@martindelp) 5 de julio de 2021

No se puede defender lo que le hacen al Irapuato @MikelArriolaP 🤷‍♂️ — Javier Alarcón (@Javier_Alarcon_) 5 de julio de 2021