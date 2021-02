¡Se juega porque sí!: Analizan varios escenarios para Copa Oro debido a la pandemia

Phillipe Moggio, secretario general de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), aseguró que están estudiando varias posibilidades para celebrar la próxima edición de la Copa Oro.

«Para un organizador de eventos, las fuentes de ingresos incluyen medios de comunicación, televisión, patrocinios… Si tienes que mitigar el aspecto del ‘ticketing’, tienes que ver cómo ejecutar la competición para reducir el coste de mover equipos, el cierre de estadios… Esta es la planificación que hacemos. Pero es posible hacer un evento con beneficios aunque no puedas cobrar por las entradas».

Durante el foro virtual ‘Soccerex’, el ejecutivo de la Concacaf mencionó que organizará el próximo mes de julio la Copa Oro, para la que están preparando «varios escenarios» en función de la evolución de la pandemia y de las restricciones sanitarias. «Estamos muy atentos a la regulación para adaptarnos lo mejor posible«, agregó.

