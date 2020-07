Los Diablos Rojos del Toluca hicieron oficial el regreso de Rubens Sambueza para el Torneo Apertura 2020.

Luego de varias semanas de incertidumbre, el argentino finiquitó su próximo reto y arriba nuevamente al Toluca.

“La profecía del 14”, así anunció el conjunto rojo al mediocampista sureño de 36 años para este venidero campeonato. Sambueza llega al Toluca sin costo alguno, luego que el Club León le diera carta de libertad para unirse a otro elenco.

“Hoy me toca defender la playera del Toluca y lo haré como siempre lo he hecho en donde he estado, a muerte”, aseguró el futbolista en una entrevista que fue difundida a través de un video en las redes sociales del Toluca.