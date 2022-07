¿Se va? Tigres UANL recibe una gran oferta por Soteldo

El extremo venezolano Yeferson Soteldo, quien ha estado involucrado en varias polémicas durante los últimos meses con Tigres UANL, parece que pondrá fin a su etapa en la Liga MX tras darse a conocer que recibió una oferta desde el viejo continente.

Se dio a conocer, en los últimos días que, Soteldo es pretendido por el PAOK de Grecia, elenco que hizo una oferta (se desconoce la cantidad) por el sudamericano, que está valorado en siete millones de euros; sin embargo, llegó gratis a México tras su paso por el Toronto FC de la Major League Soccer.

El periodista Giannis Chorianopoulos fue quien dio esta primicia y aseguró que, el PAOK, quiere traspasar al jugador; sin embargo, no descartan la posibilidad de un préstamo con opción a compra.

Actualmente, Yeferson es el tercer mejor pagado de la plantilla con 1.2 millones de dólares al año, solo superado por Gignac y Florian Thauvin.

❗PAOK Sports Director José Boto had a new contact with Tigres for Yeferson Soteldo. Tigres want an obligation to buy clause if an on loan deal will move forward. PAOK offer at the moment is for an option to buy clause🇬🇷🇲🇽@PAOK_FC @TigresOficial #PAOK #Tigres #Monterrey #UANL

— Giannis Chorianopoulos (@choria80) July 10, 2022