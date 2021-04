¿Se va? Vucetich declaró que ya tiene las maletas listas

Luego de la derrota de las Chivas de Guadalajara frente a Cruz Azul, el técnico Víctor Manuel Vucetich tiene en contra sus resultados y la afición del Rebaño.

En declaraciones luego del partido, dejó muy en claro sus intenciones de no renunciar a la dirección técnica de Chivas. «Ha sido una campaña mala, eso no lo hemos dejado de decir. Hemos buscado las formas y las variantes para encontrar un grupo que sea más responsable y sin embargo no se ha dado. Como técnico las maletas están ahí y que se tome la decisión de la directiva», comentó Vucetich.

Tras la derrota, la afición del Rebaño Sagrado exigió la salida Víctor Manuel Vucetich de la dirección técnica, al encontrarse al borde de la eliminación en el Guardianes 2021. Otra de las razones de las molestias de la afición, fue el dejar en el banco a Juan José Macias, quien es un referente en el ataque rojiblanco.

«Macías ha tenido sus altibajos, lo vimos en algunos encuentros y con selección, es algo que puede pasar, que no esté concentrado en lo que nosotros pretendemos. Tiene que retomar ese nivel que ha tenido, tiene la disposición, por eso es considerado», añadió.

En los últimos meses, se ha rumorado sobre la salida del técnico de las Chivas, sin embargo, dentro de la directiva desean esperar a finalizar el torneo para tomar una decisión.