Sebastián Abreu confesó porque se mantuvo jugando en México

El futbolista uruguayo, Sebastián Abreu, habló sobre varios temas y recordó el interés que tuvo Barcelona de Guayaquil ecuatoriano para ficharlo años atrás.

«Hubo un acercamiento hace algunos años pero terminaron contratando a otro extranjero muy bueno. Yo seguí en México también porque estaba con un nivel muy alto, además el balompié de ese país me ayudaría a seguir con mi selección«.

Por otro lado, elogió al equipo ecuatoriano: «Me llamó un dirigente para ver si me interesaba y si me gustaría vivir en Guayaquil. El que está metido en el fútbol no desconoce lo que es BSC como equipo grande, el poder jugar torneos internacionales».