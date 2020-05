Sebastián Córdova dice sentirse listo para jugar en Europa

Sebastián Córdova ha demostrado con creces que es un jugador diferente, un futbolista que se pierde de vista en las Águilas del América. Por ello, muchos analistas deportivos coinciden en que rendiría en gran nivel en Europa, como lo ha hecho en la Liga MX, aunque el nivel es muy distinto.

Córdova comparte las opiniones de los conocedores del deporte en México, por lo que dijo sentirse listo para jugar en una liga importante de Europa. Incluso hasta se atrevió a comentar donde la gustaría jugar: en la Premier League.

“Yo ya me siento listo para irme. De momento creo que son puros rumores, pero claro que me gustaría jugar, de esos equipos que suenan me gustaría jugar en Inglaterra, pero el equipo que venga ya veremos cuál sería el mejor”, reconoció en entrevista con TUDN.

Existe un precedente para un jugador joven del América que también dio el salto al ‘viejo continente’, aunque no logró la regularidad que esperaba. No es otro que Diego Lainez. Lo cierto es que, cada experiencia es distinta y quizás Córdova pueda adaptarse mejor a jugar en el exterior.