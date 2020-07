El defensor chileno Sebastián Vegas, de Rayados de Monterrey, aseguró que tiene un respaldo importante por parte de su paisano Humberto “Chupete” Suazo.

Suazo, quien se convirtió en un ídolo del Monterrey como jugador (estuvo allí desde 2007 hasta 2014), le demostró su apoyo al zaguero.

“Me habló del club y se puso a disposición para lo que necesitara, me ha dado su respaldo y sin duda que una persona tan importante para la institución me brinde su apoyo me hace querer responderle de la mejor manera”, dijo el jugador austral al arribar a la ciudad.

Vegas es uno de los refuerzos de Rayados para el Torneo Apertura 2020 y será dirigido por Antonio “Turco” Mohamed y tras su llegada a la institución comentó: “estoy súper contento de estás acá, llego con mucha ilusión y ganas de seguir creciendo como jugador, como profesional y entregar lo mejor de mí a la institución que confió en mí, a mis compañeros y a la gente que se ve que es una linda hinchada”.

El chileno llega a este club proveniente del Monarcas Morelia, elenco que cambió su nombre y se mudó a Mazatlán.