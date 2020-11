Sebatián Córdova quiere llegar a Europa siendo campeón

El centrocampista Sebatián Córdova mira a futuro y, aunque no pierde la cabeza por salir de México, espera que su llegada a Europa se dé luego de quedar campeón con el América.

«Me gustaría jugar en Europa, suena muy bien la idea, pero va a llegar cuando tenga que llegar. Puede que juegue súper bien estos partidos, quede campeón y si no llega ni modo, tampoco voy a decir qué tengo que hacer, voy a hacer lo que me corresponde. Las cosas van a ser gracias a mi esfuerzo y dedicación por lo que he venido haciendo».