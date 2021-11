Selección mexicana recibe una importante nominación junto a otras potencias mundiales

El “Tri”, pese a no haber tenido un gran 2021, recibió la nominación a la “Selección del Año” en los Globe Soccer Awards 2021, en donde también figuran otras potencias mundiales del fútbol.

La cuenta de los Globe Soccer Awards publicó en sus redes sociales a las escuadras nominadas, donde también figuran: Inglaterra, Italia, Brasil, Francia y Argentina.

Asimismo, este listado lo culmina México, Marruecos y Estados Unidos.

Por su parte, los internautas pueden votar por su escuadra favorita, a través de una página web.

🏆 #GlobeSoccerAwards2021 nominees for BEST NATIONAL TEAM OF THE YEAR are: Argentina, Brazil, England, France, Italy, Mexico, Morocco, and USA. pic.twitter.com/NwxBKMP7KC

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 25, 2021