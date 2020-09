Seleccionador peruano reveló la razón por la que no convocó a Santiago Ormeño

Santiago Ormeño ha generado controversia en Perú luego de que el seleccionador nacional, Ricardo Gareca, no lo convocara para la doble fecha eliminatoria mundialista de octubre.

Ante la ausencia del delantero de Puebla, el propio Gareca aseguró que no lo convocó porque el jugador no ha expresado su intención de vestir la camiseta nacional de Perú.

«No hemos hablado personalmente. Necesitamos que se manifieste. Esta siendo observado. No queremos aventurar un juicio por 3 o 4 partidos», detalló el seleccionador.

Esta situación generó una ola de críticas en su contra: «Salvo que Santiago Ormeño no haya contestado aún la consulta previa a una posible citación, no estoy de acuerdo con el mensaje de Ricardo Gareca. El futbolista tiene la documentación en regla y ha dicho en todas las entrevistas que se siente peruano ¿Qué se quiere?». Dijo el periodista peruano Paul Pérez, tuit al que Ormeño le dió like.