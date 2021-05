Sergio Markarián recordó que su salida de Cruz Azul fue por culpa de ‘Billy’ Álvarez

El uruguayo Sergio Markarián, quien dirigió a Cruz Azul en la última final disputada por ‘La Máquina’, recordó su salida de la institución y culpó a ‘Billy’ Álvarez de provocarla.

El técnico, en una entrevista realizada por ESPN, recordó que en 2008 tras jugar la final contra Santos Laguna, decidió dar un paso al costado tras un desencuentro con ‘Billy’ Álvarez, presidente para ese momento de Cruz Azul.

«Me dolió mucho (…) Tenía ganas de quedarme, pero yo me conozco y sé que, si no estoy a gusto, no va la cosa y prefiero resignar dinero. Y resigné dinero, mucho dinero porque me pareció que era más importante una paz interior de estar haciendo lo que uno cree que debe hacer y no interpretar la música que hizo otro», comentó Markarían.

Justamente, tras caer en la Final del Clausura 2008, Markarían había sido propuesto para continuar en el cargo, pero ‘Billy’ Álvarez quería cambiar a todo el equipo, estropeando el proyecto del uruguayo.

«El club necesitaba salir de aquello de contratar en cada periodo seis o siete jugadores (…) Yo quería reforzar el plantel con un par de jugadores de mucha jerarquía. Yo no quería tantas figuras, quería un par de jugadores que le dieran luz a los jóvenes. Ese fue mi proyecto de conformación de plantel que no coincidió con lo que otros pensaban», añadió.

«Ambas partes expresamos el interés de renovar; el presidente dijo que estaba contento con mi trabajo, yo dije que estaba contento con la institución y ahí empezamos a hablar del futuro. Pero ahí aparecieron las diferencias y yo consideré que esas diferencias no me iban a llevar a por bien camino y preferí hacerme a un lado», dijo Markarián.

Sergio Markarían dejó una base de jugadores que sirvió para que Benjamín Galindo, asistente del uruguayo en su momento, disputara otra final aunque cayendo derrotados por Toluca.