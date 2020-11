«Sería lo justo»: Hiram Mier pide suspender al jugador que lesionó a Alexis Vega

La lesión de Alexis Vega luego de una entrada de Ignacio Rivero, defensor de Cruz Azul, generó demasiada repercusión, uno de los jugadores más recientes en hablar sobre el tema fue el zaguero Hiram Mier.

En defensor de Chivas reconoció, durante una entrevista a Marca, que la entrada que provocó la lesión de su compañero de equipo pudo haberse evitado y que espera fuertes sanciones sobre el agresor.

«Para mí sería justo que ahora que Alexis no puede participar, el jugador que participó en la jugada tampoco pueda participar, para mí sería lo justo, ese tipo de entradas se pueden evitar. En un partido de liga u oficial no te tiras así, estás expuesto a que te expulsen o lastimar al rival, no digo que sea intencional, pero hay riesgo de lastimar al hacerlo así».