José Joaquín ‘Shaggy’ Martínez ya sueña en grande con el Cruz Azul, pues espera que una rápida actuación dé grandes partidos, que lleven a la consolidación del tan ansiado título.

En rueda de prensa telemática señaló que su idea es «trabajar todos los días» para así poder pelear por el campeonato. «Hay que sumar siempre de a tres puntos, la institución es grande, hay que lograr el título», agregó.

‘Shaggy’ Martínez pudo continuar en Mazatlán, pero prefirió llegar al Cruz Azul: «Hay muchos puntos, mi familia mi representante y yo, el grupo me recibió bien, habrá a quien le guste y a quien no; se agradece que estén al pendiente, tengo que aportar en la cancha un granito de arena, si no se logra el objetivo, es un fracaso».