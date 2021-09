«Si no se da, la vida sigue»: Chicharito Hernández habló sobre su no llamado al Tri

Tras regresar de una larga lesión, Javier ‘Chicharito’ Hernández habló sobre las recientes convocatorias de la selección mexicana, argumentando que actualmente está enfocado y tranquilo.

En conferencia de prensa, el goleador mexicano, quien no es convocado desde 2019, mencionó que sigue trabajando en pro de un posible llamado.

«El tema de la selección mexicana, como todo fanático mexicano, siempre le vamos a desear lo mejor, que le vaya de la mejor manera. Tengo ya muchísimo tiempo sin ir, siempre he tratado de hacerlo de la mejor manera, de lo que me toque a mí como futbolista y ya de ahí veremos que vaya sucediendo poco a poco porque esa situación no está en mis manos».

Del mismo modo, Chicharito dejó claro que no le presta atención a lo que dicen los medios de comunicación, por lo que se encuentra es enfocado en su presente tanto personal como profesional.

«No sé si me mencionen o no, no veo mucha prensa, estoy enfocadisimo en mi vida, en mi rutina y proyectos que tengo fuera de mi profesión. Mi abuelo y mi padre me enseñaron que te debes al cien a tu equipo, obviamente la selección siempre es un plus y es un extra a tu recompensa y tu trabajo, si se da bienvenido sea pero que si no, tienes que seguir trabajando y que la vida sigue».