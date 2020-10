Siboldi asegura no estar nada preocupado por la mala racha de Cruz Azul

Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul, confesó estar despreocupado por la mala racha de su equipo porque, a pesar de las derrotas, generan jugadas de gol y solo les falta concretarlas.

«Si el equipo no estuviera generando, no tuviera llegadas, no dominara el juego, me preocuparía, pero lo que ha faltado es meterla».