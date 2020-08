Siboldi dice que no le importa ser líder del Apertura

Robert Dante Siboldi aseveró que no le obsesiona el liderato del torneo Apertura porque su prioridad es alcanzar la mejor forma en la liguilla.

«Mi obsesión es el trabajo, no el liderato del Apertura. Ser primer lugar en México no nos va a dar el campeonato, eso lo entendemos porque el sistema de competencia tiene una liguilla, sin embargo, estar en los cuatro primeros permitirá no sufrir un juego extra del repechaje», dijo a EFE.

«Tenemos una línea defensiva variada que se complementa; unos poseen juego aéreo casi perfecto, otros son mejores en el mano a mano, hay a quien le gusta romper las jugadas y otros atacar. En esa diversidad de capacidades la idea es trabajar para que toquen la misma sinfonía», reconoció.