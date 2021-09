Siboldi está a un paso de dejar de ser el DT de los Xolos

La paciencia de los Xolos de Tijuana con el entrenador uruguayo, Robert Dante Siboldi pudiera estar llegando a su fin, tras ubicarse penúltimo en la clasificación con apenas siete puntos en 11 partidos.

El propio Siboldi confesó en la conferencia de prensa después de la dolorosa derrota 3-0 este martes frente al Necaxa, que la decisión de su continuidad está en manos de la directiva.

“El respaldo de la directiva está, por supuesto intentamos devolver con trabajo y dedicación, pero los resultados no se dan y esto es de resultados, y es entendible la posibilidad que la directiva piense que ya no podemos. Estamos en manos de la directiva hasta que ellos entiendan que nosotros ya no aportamos al equipo”.

En la próxima jornada, los Xolos tienen previsto recibir el domingo al actual campeón, el Cruz Azul, antigua institución del timonel uruguayo, en un choque que pudiera ser la guillotina para su gestión o bien darle oxígeno.