El duelo entre Cruz Azul y los Tigres de la UANL terminó bastante caliente luego de que Guido Pizarro le ofreciera golpes al entrenador Robert Dante Siboldi.

En declaraciones posteriores a la tensa situación, el estratega de ‘La Máquina’ señaló que fueron acciones que suceden por la tensión dentro del campo y que fue exaltada por el resultado adverso.

«Son cosas de futbol que se quedan en la cancha. A raíz de los penales se suscitaron gritos y yo no me voy a quedar callado ante cualquiera que me venga a gritar. Simplemente son intercambios de palabras que se quedan en la cancha, no hay ningún problema. A nadie le gusta perder y estos partidos son así, no son amistosos».