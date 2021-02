«Sigo extrañando a mis Chivas»: Alan Pulido le lanza un guiño a Guadalajara

Alan Pulido, actual delantero del Sporting Kansas City, reflejó que aún quiere a Chivas y señaló que extraña jugar con el conjunto rayado.

Mediante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, el atacante reconoció que extraña su paso por Guadalajara.

«Claro que se extraña mucho la ciudad, me encanta mucho Guadalajara y obvio que sigo extrañando a mis Chivas».

En la misma dinámica, Pulido también habló sobre las razones de su salida: «Fueron varias circunstancias que no me parecieron, y sinceramente siento que no fueron las formas, pero entiendo que son personas que tenían poco que habían llegado al club y se respetan muchas cosas», agregó.