Sin acuerdo para la reanudación de la Liga MX

Las autoridades sanitarias mexicanas y la Liga MX no llegaron a un acuerdo concreto para reactivar el campeonato. La recomendación gubernamental es que la liga se ponga nuevamente en marcha en julio, con la posibilidad de que los partidos se jueguen a puerta cerrada, informó Récord.

Los clubes no contemplan disputar encuentros sin públicos, ya que sufrirían un impacto económico al no poder recibir dinero por la venta de entradas. No pierden la esperanza de volver a las canchas en mayo, aunque está opción es muy remota.

Las autoridades temen que la pandemia del coronavirus pueda tener su mayor foco de contagios en mayo, por lo que sería irresponsable activar el torneo en esas condiciones, incluso sin aficionados en las gradas. En este sentido, recomiendan que lo más idóneo es esperar hasta junio y evaluar la situación.

Los representantes de la liga quieren poner sobre la mesa en los próximos días un plan de acción, que les permita planificar cómo será el cierre de la competición. Una de las opciones que se maneja es concentrar a los 18 equipos en una ciudad, con la intención de evitar traslados y aumentar el riesgo de contagio. El tema logística será un gran reto bajo este escenario.