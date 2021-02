Solari: La Concachampions no es excusa para el América

El entrenador argentino Santiago Solari aseguró que el calendario y la cantidad de partidos, no son excusas para los equipos grandes.

En el caso de las Águilas del América, deberán enfrentar duros rivales entre ellos Olímpia de Honduras, que según el estratega, lo considera como el equipo más difícil de la serie.

“Los equipos grandes tienen más de un torneo, incluso tres o cuatro campeonatos como en el fútbol inglés, que tienen plantillas para todos estos torneos. Eso no preocupa y los viajes entre semana se hace un poco más duro, pero no es nada ajeno a la profesión y no es excusa jamás”, comentó.

El América tiene la etiqueta de favorito para este torneo continental, aunque Solari asegura que la historia cuenta. “Esos títulos no los pongo yo, los ponen las estrellas de los clubes. Si América es la que más ganó es lógico que sea favorito porque fue el que más la ganó. La historia de los clubes cuenta y en ese caso tienen razón”, señaló

Santiago Solari tendrá, además de su primera experiencia en la liga mexicana, su primer torneo continental de Concacaf con el América, cuando enfrenten en los Octavos de Final al Olimpia de Honduras.