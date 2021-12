Santiago Solari, entrenador del América, señaló que la liguilla le jugó una mala pasada a su equipo, puesto que no pudo demostrar que fue el mejor del torneo al quedar eliminados en cuartos de final a manos de Pumas.

En declaraciones a Futbol Picante, el estratega argentino destacó que las expectativas que se generaron con Las Águilas fueron muy altas para el mal papel que tuvieron en la siguiente fase de eliminación directa.

«El formato de torneo (Liguilla) no colabora con una percepción de saber donde está el merito (saber cuál fue el mejor equipo del año), imaginen el dolor nuestro de no poder traducir eso, las expectativas las generamos gracias a nuestro trabajo y después se generan al final si uno no logra el objetivo final que es alzar el trofeo».