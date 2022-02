Solari se iría del América si no logra un buen resultado ante Pumas

Santiago Solari defenderá la continuidad de su proyecto como entrenador del América, esto mientras espera para enfrentarse a Pumas por la séptima jornada del Clausura 2022.

Informaciones de la prensa local indican que el futuro de Solari al frente de las Águilas dependerá de un resultado positivo en el duelo ante los Pumas, uno los rivales más ‘odiados’ por la afición del América.

Santiago Solari debe irse…

El América se la ha ido de las manos. No tiene ni pies ni cabeza. No hay un estilo de juego, no hay trabajo y orden defensivo y con ganas o deseos no te alcanza. Es tiempo de que Solari se dé un descanso y le dé un descanso al americanismo…

— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 20, 2022