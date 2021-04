Solari señaló al árbitro como responsable de la fractura de Jesús López

Santiago Solari, entrenador del América, argumentó que la fractura que sufrió Jesús ‘Chucho’ López fue debido al juego rudo que permitió el árbitro Henry Bejarano contra el Olimpia Hondureño.

«López está en el hospital y lo están operando, no es un eventualidad, es fruto de un juego sistemático que no puedo culpar al rival, sino a que no se cumplieron una serie de acuerdos evidentes (reglamentos)».